Disney+ na październik z ciekawą ofertą. Kinowy hit trafi na platformę

Świetnie prezentuje się również oferta filmowa. W połowie przyszłego miesiąca pojawi się Rosaline, czyli nowa interpretacja dramatu o Romeo i Julii. Na fanów mocnych wrażeń czeka również film zatytułowany Barbarzyńcy. Produkcja w Ameryce zadebiutowała w kinach niecałe trzy tygodnie temu i stała się kasowym hitem, zarabiając prawie 30 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 4 mln USD. Pełną listę premier znajdziecie poniżej.

Disney+ - nowości na październik 2022

The Bear (serial) – 5 października

Głównym bohaterem „The Bear” jest Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), młody szef kuchni ze świata wykwintnych restauracji, który po bolesnym odejściu jednego z członków rodziny wraca do Chicago, by prowadzić rodzinny bar z kanapkami – The Original Beef of Chicagoland. Carmy zderza się z rzeczywistością tak odmienną od tego, do czego przywykł, i stara się odnaleźć w prowadzeniu małej firmy, czego nie ułatwiają mu wrodzony upór, oporna obsługa kuchni oraz napięte relacje rodzinne. A wszystko to dzieje się w cieniu straty brata, który popełnił samobójstwo.

Candy: Śmierć w Teksasie (miniserial) – 12 października