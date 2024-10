Disney będzie "wyręczał" się sztuczną inteligencją w produkcji filmowej? Szykuje się rewolucja

Idzie nowe? Wszystko na to wskazuje. Zbliżają się czasy, w których do tworzenia filmów będzie wykorzystywana sztuczna inteligencja. To właściwie już się dzieje, ale teraz ta współpraca ma zakładać pełną integrację z AI. Oznacza to mniej więcej tyle, że niektóre etapy produkcji będą tańsze, a ich wdrożenie przebiegnie szybciej.

AI wchodzi do produkcji filmowej

Disney szykuje się do ogłoszenia wielkiej inicjatywy związanej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI), co ma znacząco wpłynąć na produkowanie filmów. Jak donosi The Wrap, konkretne plany te obejmują przede wszystkim wsparcie procesu postprodukcji, uwzględniającego montaż, montaż dźwięku, czy efekty specjalne. Mówi się też o wsparciu w ten sposób parków rozrywki. Wciąż jednak nie podano oficjalnej daty ogłoszenia, a Disney na razie nie udziela komentarzy w tej sprawie.