Diablo 4 z kolejnym wydarzeniem. Blizzard zaprasza na Księżycowe Przebudzenie

Trzeci sezon Diablo 4 nie przypadł do gustu graczom. Blizzard nie zamierza jednak składać broni i przygotowuje kolejne atrakcje dla swoich fanów. Już w przyszłym tygodniu – jak się okazuje – w najnowszej odsłonie serii Diablo ruszy nowe wydarzenie. Użytkownicy będą mogli wziąć udział w Księżycowym Przebudzeniu i zyskać m.in. premierę do PD.

Księżycowe Przebudzenie w Diablo 4. Już za kilka dni gracze wezmą udział w nowym wydarzeniu

Zgodnie z zapowiedziami od 6 lutego od 19:00 czasu polskiego do 20 lutego do 19:00 czasu polskiego gracze ze Sfery Sezonowej i Wieczności będą mogli wziąć udział w tymczasowym wydarzeniu o nazwie Księżycowe Przebudzenie. Zadaniem użytkowników będzie odnalezienie i aktywowanie i aktywujcie Księżycowych Kapliczek na wszystkich obszarach i we wszystkich aktywnościach dostępnych w Sanktuarium. Po wykonaniu wspomnianych czynności gracze otrzymają 50% premii do PD (mnożnikowej) i 30% premii do szybkości ruchu, a także liczne wzmocnienia.