Diablo 4 – szczegóły wyczekiwanej aktualizacji. Jedna ze zmian podzieli fanów

Patch oznaczony numerem 1.1.0, który pojawił się w Diablo 4 przed premierą pierwszego sezonu mocno namieszał w grze. Fani nie byli zadowoleni z licznych zmian, a przede wszystkim osłabienia wszystkich klas postaci. To zmusiło Blizzard do przygotowania nowej aktualizacji, która wkrótce trafi na serwery. Przyniesie ona sporo pozytywnych zmian, które ucieszą fanów, ale również kolejne kontrowersyjne rozwiązania.

Aktualizacja zapewni również zmniejszony koszt zresetowania drzewka z umiejętnościami, nawet do 40% na maksymalnym poziomie doświadczenia postaci, a także możliwość kupienia dodatkowej skrytki na przedmioty. Ponadto w Diablo 4 zwiększony zostanie limit posiadanych eliksirów w jednym polu z 20 do 99, a także zmniejszony zostanie czas opuszczania lochów do 3 sekund.

Najbardziej kontrowersyjną zmianą, która może podzielić graczy, jest zwiększenie paska zdrowia u bossów powyżej 60 poziomu. Tym samym zabicie wysokopoziomowych bossów będzie o wiele trudniejsze, a bez zgranej i odpowiednio dobranej drużyny się nie obędzie.

Bossowie na poziomie 80 – 50% więcej zdrowia

Bossowie na poziomie 100 – 1000% więcej zdrowia

Bossowie na poziomie 120 – 120% więcej zdrowia

Bossowie na poziomie 150 i wyższym – 150% więcej zdrowia

Przypomnijmy, że nowa aktualizacja do Diablo 4 zadebiutuje już 8 sierpnia.