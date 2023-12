Diablo 4 otrzyma nową aktualizację 1.2.3. Duże zmiany w Podziemiach Koszmarów

Już w przyszłym tygodniu w Diablo 4 pojawi się pełna lista możliwych do uzyskania afiksów, która będzie widoczna w menu zaklinania. Blizzard wprowadzi specjalny przycisk do podglądu dostępnych afiksów. Druga zmiana dotyczy liczby punktów doświadczenia zdobywanych dzięki glifom, które zostały zwiększone dla większości rang Podziemi Koszmarów.

Przypomnijmy, że 5 grudnia pojawi się również Reźnia Zira, czyli nowy tryb rozgrywki, trwający 10 minut. Będzie to wyzwanie, w którym gracze będą musieli mierzyć się z coraz trudniejszymi przeciwnikami wraz z każdym kolejnym etapem.

Komentarz twórców: Po przeanalizowaniu danych z rozgrywki oraz informacji zwrotnych od graczy zauważyliśmy, że ukończenie Podziemi Koszmarów wyższych rang nie jest tak opłacalne, jak planowaliśmy, przez co wielu graczy rezygnowało z tej części gry po osiągnięciu rangi 50. Zmiana dotycząca liczby punktów doświadczenia zdobywanego dzięki glifom w wyższych rangach została wprowadzona w celu zachęcenia graczy do kontynuacji rozgrywki oraz sprawienia, że dotarcie do rangi 100 będzie znacznie bardziej satysfakcjonujące. Będziemy przyglądać się efektom tej zmiany i zachęcamy graczy, aby dostarczali nam informacji zwrotnych dotyczących tego systemu.