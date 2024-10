Diablo 4 mogło być wolne od tylu mikropłatności. Były prezes Blizzarda nie postawił jednak na swoim

Przed paroma dniami zadebiutował oczekiwany dodatek Diablo 4: Vessel of Hatred, który przynajmniej na Steam, stał się wielkim hitem, dzięki któremu produkcja Blizzarda zaliczyła nowy rekord aktywnych użytkowników. Również branżowe media w swoich recenzjach potwierdziły, że jest to rozszerzenie warte uwagi dla wszystkich fanów tej gry. Chociaż Diablo 4 przeżywa obecnie swój najlepszy czas, to wielu graczy wciąż narzeka na mikropłatności, a w szczególności ceny poszczególnych elementów kosmetycznych, czy pakietów. Sytuacja mogła wyglądać zgoła inaczej i jak dowiadujemy się z najnowszej książki Jasona Schreiera, były prezes Blizzarda walczył o mniejszą liczbę mikropłatności w grze.

Diablo 4 – prezes Blizzarda chciał ograniczenia mikrotransakcji

Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment zadebiutowało w ten sam dzień, co Diablo 4: Vessel of Hatred. W swojej książce dziennikarz opisuje historię popularnego studia, w której znalazło się również wiele niepublikowanych wcześniej ciekawostek. W książce znajdziemy fragment, który krótko opisuje, że Mike Ybarra, ówczesny prezes Blizzarda, planował ograniczyć mikrotransakcje w Diablo 4. Schreier niestety nie zagłębia się w szczegóły i nie wiadomo, dlaczego mniejsza liczba mikropłatności nie została ostatecznie wprowadzona do gry.