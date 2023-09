Diablo 4 doczekało się aktualizacji 1.1.4. Ważna zmiana rozgrywki i sporo poprawek

Blizzard udostępnił nowy patch do czwartej części Diablo.

Jedyną wprowadzoną zmianą w nowej aktualizacji jest zwiększenie łącznej premii do doświadczenia z sezonowego błogosławieństwa Urny Agresji. Do tej pory współczynnik wynosił zaledwie 8%, zaś po patchu gracze mogą cieszyć się wzrostem premii aż do 20%.

Ponadto patch usunął wiele błędów, w tym powodujące, że czytnik ekranu nie odczytywał nazw wrogów, czy kilka problemów występujących w zadaniach. Pełną listę nowości i zmian znajdziecie poniżej.

Diablo IV – pełna lista zmian w aktualizacji 1.1.4

ZMIANY ROZGRYWKI

Łączna premia do doświadczenia z sezonowego błogosławieństwa Urny Agresji została zwiększona z 8% do 20%.

Komentarz twórców: Zwiększyliśmy łączną premię do doświadczenia z Urny Agresji, aby sezonowe błogosławieństwo miało większe znaczenie i sprawiło, że gracze dążący do poziomu 100 awansują na niego nieco szybciej.

POPRAWKI BŁĘDÓW