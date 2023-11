Diablo 2 Remake na Unreal Engine 5. Fanowskie odświeżenie gry otrzymało wersję demo

Jeżeli wydany w 2021 roku Diablo II: Resurrected nie przypadł Wam do gustu, a Diablo IV zaczęło Was nudzić, to mamy dla Was fanowski projekt, którym powinni zainteresować się wszyscy fani tej serii. Diablo 2 - Durance of Hate to remake popularnej gry Blizzarda przygotowany przez Michała Wawrucha, artystę specjalizującego się w środowiskach 3D, który udostępnił demo swojego projektu. Wersja pozwala na zapoznanie się z jedną z odświeżonych lokacji, która została przygotowana na Unreal Engine 5.

Diablo 2 - Durance of Hate z dostępnym demem do pobrania

Na potrzeby Diablo 2 Remake na Unreal Engine 5 artysta odtworzył lokację Durance of Hate, wykorzystują technologię silnika, takie jak Naninte i Lumen. Link do pobrania dema znajdziecie w opisie poniższego wideo, w którym Wawruch zaprezentował szczegóły odświeżonej lokacji, a także gameplay i porównanie z oryginalnym Diablo 2 od Blizzarda. Twórca podał, że minimalną wymaganą kartą graficzną do włączenia dema jest Nvidia GeForce GTX 1060.