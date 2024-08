Dhalman – nostalgiczna gra akcji od Minnapad z legendarnym artystą Capcomu na pokładzie

"Dhalman" to gra akcji z elementami zarządzania sklepem , w której gracz wciela się w młodego chłopca o imieniu Dhalman, marzącego o uczynieniu rodzinnej restauracji curry najlepszą na świecie. Gra łączy w sobie klasyczne elementy side-scrollingu z unikalnym zarządzaniem sklepem, tworząc spójną i wciągającą rozgrywkę.

Dhalman podróżuje po świecie, walcząc z licznymi bossami, aby zebrać specjalne przyprawy potrzebne do stworzenia najlepszego curry. Na swojej drodze spotka przeciwników takich jak czteroramienny Ganesha, chińska mistrzyni sztuk walki Mei-Ling, kadet cienia Emilio, elektryczne dziecko Little Spark oraz mądry mistrz Jiro. Gracz może również brać udział w turniejach walk ulicznych, aby zarobić dodatkowe pieniądze na rozwój rodzinnego biznesu.

Satoru Yamashita i Akari Kaida tworzą magię

"Dhalman" jest dziełem miłości artystów z Capcomu, w tym Satoru Yamashity, który pracował nad pikselową grafiką oraz logo do Street Fighter 2 i Final Fight, a także ilustracjami i okładkami do Ghosts 'n Goblins. Yamashita, zafascynowany swoimi podróżami oraz kulturą Indii, przenosi te inspiracje na ekrany, tworząc bogate wizualnie i pełne detali środowisko gry.

Akari Kaida, uznana kompozytorka znana z pracy nad serią Mega Man, również dołącza do projektu, tworząc oryginalną ścieżkę dźwiękową. Jej muzyka ma zapewnić grze autentyczny klimat retro, jednocześnie wprowadzając nowoczesne akcenty dźwiękowe.

Kampania na Kickstarterze

Dziś ruszyła kampania Kickstarter dla "Dhalman". Wspierający mają szansę na uzyskanie ekskluzywnych nagród i przyczynienie się do realizacji projektu, który ma szansę stać się duchowym następcą klasyków lat 90-tych, takich jak Bloodstained: Ritual of the Night czy Eiyuden.

Tatsuya Nishioka, CEO Minnapad, podkreślił, że "Dhalman" to projekt, który ma na celu przywołać wspomnienia z dawnych gier Capcomu i nawiązać do kolorowych, rodzinnych gier, które inspirowały twórców w młodości.

„Chcieliśmy stworzyć nasz własny powrót do złotych czasów Capcomu i Satoru Yamashita z chęcią zaangażował się w projekt, który przywołuje tę kolorową, przyjazną atmosferę”, mówi Nishioka.

Inspiracje podróżami

Satoru Yamashita przyznał, że inspiracją dla "Dhalman" były jego doświadczenia z podróży oraz oglądanie filmów podróżniczych na YouTube. Szczególnie fascynują go Indie z ich przyjaznymi ludźmi, krowami chodzącymi po ulicach, głośnymi dźwiękami, starożytnymi ruinami i żywymi tańcami.