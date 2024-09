Destiny 2 z problemamy. Drastyczny spadek graczy na Steam

Destiny 2, popularna strzelanka science fiction od Bungie, boryka się obecnie z trudnym okresem. Według Steam Charts, średnia liczba graczy w ciągu ostatnich 30 dni na Steamie wynosi zaledwie 31 300. Warto podkreślić, że jest to najniższy wynik od momentu premiery gry na platformie w 2019 roku.

Destiny 2 już nie tak popularna na Steam?

Jest to spadek aż o 75% w stosunku do czerwca 2024 roku, kiedy to wydano rozszerzenie pt. Ostateczny kształt. Choć liczby te nie uwzględniają graczy na konsolach (możliwe też, że nastąpił transfer graczy między platformami, ale to wymagałoby weryfikacji), jest to mimo wszystko niepokojący sygnał w stosunku do gry, która kiedyś przyciągała znacznie większą liczbę użytkowników.