Denis Villeneuve oburzony decyzją oscarowej Akademii. Reżyser stanął w obronie swojego kolegi

Sezon nagród filmowych i serialowych właśnie trwa. Również oscarowa Akademia dostarcza coraz więcej informacji dotyczących filmów, które mogą ubiegać się o nominacje. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Madame Web nie będzie mogła zdobyć nominacji do najlepszego filmu, na co szanse i tak miała żadne. O wiele głośniejszym echem odbiła się dyskwalifikacja Diuny 2 za oryginalną ścieżkę dźwiękową. Jeszcze w październiku ubiegłego roku Akademia postanowiła nie brać pod uwagi pracy Hansa Zimmera, argumentując, że jest ona zbyt podobna do nagrodzonej zresztą Oscarem muzyki do pierwszej części Diuny z 2021 roku. Niedługo później informowano, że Akademia ponownie przyjrzy się tej sprawie, ale ostatecznie nie zgodzono się, aby soundtrack z Diuna: Część druga został dopuszczony do rywalizacji w kategorii dla najlepszej muzyki podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów.

Denis Villeneuve uważa, że muzyka do Diuny 2 powinna być klasyfikowana na Oscarach

Do sprawy odniósł się Denis Villeneuve, który nie zgadza się z decyzją o niekwalifikowaniu ścieżki dźwiękowej do drugiej Diuny. Reżyser nie krył swojego oburzenia i wprost nazwał Hansa Zimmera geniuszem.