Diuna 2 nie powtórzy sukcesu jedynki sprzed dwóch lat. Wszystko przez niespełnienie kryteriów

W 2022 roku Zimmer odebrał Oscara za najlepszą muzykę za pierwszą część Diuny. Tego sukcesu nie powtórzy w przyszłym roku i jego praca nie kwalifikuje się do walki o statuetkę. Akademia podała, że muzyka do Diuny 2 przekroczyła dopuszczalny limit w zakresie wykorzystania istniejącej już muzyki.

Chociaż druga część Diuny pojawiła się pod koniec lutego tego roku, to wciąż pozostaje jednym z najważniejszych Oscarowych graczy. W wielu kategoriach film Denisa Villeneuve’a ma szansę zdobyć statuetkę, w tym za zdjęcia, efekty specjalne, dźwięk, czy montaż, ale tym razem twórcy będą musieli obejść się smakiem w kategorii za muzykę oryginalną. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zablokowała możliwość ubiegania się ścieżki dźwiękowej skomponowanej przez Hansa Zimmera za niespełnienie kryteriów.

W zasadach Akademii czytamy, że w przypadku kontynuacji lub filmów franczyzowych, muzyka nie może wykorzystywać więcej niż 20% wcześniej istniejących motywów i dźwięków zapożyczonych z poprzedniej pracy należącej do tej samej serii. Muzyka w Diunie 2 zawiera wiele motywów z pierwszej części, przekraczając dopuszczalną normę.

Ścieżka dźwiękowa do Diuny 2 nadal będzie walczyć o inne nagrody, w tym Złote Globy, BAFTA, czy Critics Choice Awards, a nawet Grammy. Hans Zimmer wciąż ma jednak szansę zdobyć Oscara, ale za muzykę skomponowaną do filmu Blitz, która została zakwalifikowana do przyszłorocznego rozdania nagród.

Przypomnijmy, że obecnie Denis Villeneuve pracuje nad trzecią częścią Diuny, która dokończy historię Paula Atrydy z książki Mesjasz Diuny autorstwa Franka Herberta. Z kolei w listopadzie czeka nas premiera serialu Diuna: Proroctwo, którego akcja rozgrywać się będzie na 10 000 przed wydarzeniami znanymi z dwóch pierwszych filmów. Niedawno do sieci trafił nowy zwiastun produkcji, którą już wkrótce obejrzymy na platformie Max.