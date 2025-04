Delta Force już niedługo na PlayStation i Xboxach. Zobaczyliśmy tytuł na pierwszym gameplayu z konsoli

Kultowa seria powraca jako najlepsza darmowa, nowoczesna, zespołowa strzelanka taktyczna, oferująca cztery

różne tryby rozgrywki:



- Działania wojenne: walcz z wrogiem na lądzie, morzu i w powietrzu w prawdziwie epickich walkach 32 na 32 w trybie PvP.

32 PvP, z szeroką gamą pojazdów i unikalnym sprzętem taktycznym.

- Operacje: Delta Force to strzelanka wydobywcza nowej generacji. Wkraczasz za linie wroga ze swoim oddziałem, szukasz kosztowności i wydostań się, zanim będzie za późno. Alternatywnie,nasz tryb PvE Raid oferuje wymagające misje oparte na celach, zaprojektowane tak, aby zmusić drużynę do wysiłku.

- Black Hawk Down: wejdź w buty legendarnych operatorów Delta Force w remake'u klasycznej kampanii opartej na trzymającym w napięciu filmie z 2001 roku.