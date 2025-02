Death Stranding 2 wkrótce na rynku? Premiera tuż za rogiem!

Wygląda na to, że prace nad kolejną produkcją studia Kojima Productions zmierzają ku końcowi.

W tym tygodniu Hideo Kojima zasugerował, że wkrótce możemy otrzymać nowy zwiastun Death Stranding 2: On The Beach. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat kontynuacji hitu, który zadebiutował na rynku w listopadzie 2019 roku. Wygląda bowiem na to, że prace nad wyczekiwaną przez wielu graczy produkcją studia Kojima Productions powoli zmierzają ku końcowi. Death Stranding 2 już ocenione w Korei Skąd takie przypuszczenia? Wszystko przez informacje, które pojawiły się w bazie danych GRAC (Game Rating and Administration Committee). Death Stranding 2: On The Beach otrzymało bowiem klasyfikację wiekową od wspomnianej koreańskiej organizacji zajmującej się ocenianiem zawartości gier wideo.

Game Rating and Administration Committee opisuje nadchodzącą produkcję studia Kojima Productions jako „grę przygodową o dostarczaniu paczek w postapokaliptycznym świecie i łączeniu miast w celu ocalenia ludzkości”. Główna oś rozgrywki nie ulegnie więc większym zmianom. GRAC zdradza również, że w Death Stranding 2: On The Beach pojawi się „nadmierna przemoc” i „wulgarny język”. W nadchodzącym dziele Hideo Kojimy nie zabraknie też scen przedstawiających zażywanie narkotyków i picia alkoholu. Death Stranding 2: On The Beach – podobnie jak pierwsza część – będzie przeznaczona wyłącznie dla pełnoletnich odbiorców. Niestety w bazie danych Game Rating and Administration Committee na próżno szukać informacji na temat daty premiery wspomnianej produkcji.

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że gry zazwyczaj trafiają w ręce organów regulacyjnych w momencie, w którym prace nad danym tytułem zbliżają się ku końcowi. Niewykluczone więc, że Death Stranding 2: On The Beach rzeczywiście zostanie zaprezentowane na nadchodzącym State of Play, o którym mówi się od kilku tygodni. Zainteresowanym pozostaje mieć nadzieję, że na samą premierę również nie będzie trzeba czekać zbyt długo. Sam – z towarzyszami u boku – wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem. Dołącz do nich, gdy przemierzają świat, zmagając się z nieziemskimi wrogami, rozmaitymi przeszkodami i dręczącym ich pytaniem: czy powinniśmy byli nawiązywać kontakt? Legendarny twórca gier Hideo Kojima krok po kroku znowu zmienia świat – czytamy w opisie gry na stronie PlayStation. Na koniec przypomnijmy, że Death Stranding 2: On The Beach zmierza wyłącznie na konsole PlayStation 5. W zeszłym miesiącu dowiedzieliśmy się natomiast, że nadchodząca produkcja studia Kojima Productions znajduje się obecnie w na najbardziej wymagającym etapie rozwoju.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.