Sony pokazało Death Stranding 2: On The Beach. Specyficzny zwiastun nowej gry Hideo Kojimy

Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, podczas pokazu State of Play zobaczyliśmy nowy zwiastun gry Death Stranding 2: On The Beach. Materiał jest naprawdę obszerny, ponieważ trwa prawie okrągłe dziesięć minut i pokazuje masę ujęć (w tym fragmentów rozgrywki).

State of Play – Death Stranding 2 na nowym zwiastunie

Choć wciąż nie znamy dokładnej daty premiery produkcji, studio Kojima Productions wspólnie z Sony ujawniło, że kontynuacja bestsellerowego Death Stranding ma zadebiutować w przyszłym roku – trochę więc sobie poczekamy. Produkcja zmierza ekskluzywnie na konsole PlayStation 5.