Death Stranding 2 na TGA 2023? Hideo Kojima i organizatorzy rozbudzają nadzieje

Wygląda na to, że japoński deweloper pracuje nad nowym zwiastunem, który może zostać zaprezentowany na The Game Awards 2023.

Hideo Kojima opublikował wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) zawierający zdjęcia przestawiające konsolę do obróbki dźwięku. W samym poście popularny deweloper napisał jedynie „Mix”, a fani zaczęli spekulować, że japoński twórca pracuje nad nowym materiałem zwiastunem Death Stranding 2 . Atmosferę dodatkowo podgrzali natomiast organizatorzy The Game Awards.

Na The Game Awards 2022 doczekaliśmy się zapowiedzi Death Stranding 2 . W ciągu ostatnich miesięcy nie otrzymaliśmy jednak żadnych nowych materiałów prezentujących kontynuację hitu Kojima Productions. Niewykluczone jednak, że wkrótce się to zmieni, a wspomniana produkcja pojawi się również na tegorocznej – jubileuszowej – edycji The Game Awards . Skąd takie przypuszczenia? Wszystko przez wpis Hideo Kojimy oraz reakcja organizatorów wydarzenia.

Na wpis Hideo Kojimy zareagowało bowiem oficjalne konto The Game Awards, które skomentowało post dewelopera za pomocą emotikona. Wspomniana odpowiedź – co ciekawe – została już usunięta, co może sugerować, że Kojima Productions rzeczywiście szykuje niespodziankę z okazji The Game Awards 2023.