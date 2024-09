Death Stranding 2 ma już datę premiery, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość

Zgodnie z zapowiedziami na Tokyo Game Show 2024 nie zabrakło Kojima Productions i Death Stranding 2: On The Beach. Niestety Hideo Kojima nie podzielił się informacją, na którą z pewnością czekało wielu graczy. Japoński deweloper nie ujawnił bowiem daty premiery kontynuacji Death Stranding, choć ta – jak się okazuje – została już ustalona.

Hideo Kojima poinformował, że Death Stranding 2: On The Beach ma już datę premiery

Hideo Kojima zapowiedział, że Death Stranding 2: On The Beach zadebiutuje w 2025 roku. Dokładna data premiery została już ustalona, a Kojima Productions pracuje nad tym, by gra ukazała się w zaplanowanym terminie. Dlaczego więc nie deweloperzy nie podzielili się szczegółami na temat debiutu wspomnianej produkcji w trakcie Tokyo Game Show 2024?