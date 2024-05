Deadpool niedostępny dla twórców serialu Marvela. Studio zakazało wprowadzenia tego bohatera

Chociaż katalog postaci Marvela jest ogromny, to nawet w animowanych produkcjach twórcy nie mogą skorzystać z niektórych bohaterów. Na ten problem napotkali autorzy X-Men ’97, czyli kontynuacji kultowego animowanego serialu X-Men z 1992 roku. Były twórca animacji, Beau DeMayo, został zapytany w serwisie X, czy w produkcji pojawi się Deadpool. Wcześniej w serialu mogliśmy zobaczyć m.in. Kapitana Amerykę, czy Spider-Mana. W oryginalnym serialu swoje cameo miał również Pyskaty Najemnik, więc wydawałoby się, że to dobra okazja, aby pojawił się w świecie mutantów. Niestety Marvel nie chciał się na to zgodzić.

X-Men ‘97 bez Deadpoola po zakazie Marvela

DeMayo wyznał, że studio zakazało twórcom X-Men ’97 wykorzystać Deadpoola. Postać okazała się “poza ich zasięgiem”.