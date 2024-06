Deadpool i Wolverine z nowym zwiastunem. Marvel pokazał walkę, którą stoczą Wolverine kontra Sabertooth

Trailer chociaż krótki to jest bardzo efektowny, a na dodatek dowiadujemy się z niego, że d o roli Sabertootha powraca Tyler Mane, czyli aktor, który lata temu zagrał tę postać w filmie X-Men, wyreżyserowanym przez Bryana Singera . Wygląda więc na to, że Victor Creed dostanie szansę na rewanż.

Machina promocyjna Marvela działa na pełnych obrotach. Premiera filmu Deadpool i Wolverine już w przyszłym miesiącu, a więc wytwórnia nie pozwala fanom nawet na chwilę zapomnieć do swojej nowej produkcji . Tym razem otrzymaliśmy zwiastun, będący przedsmakiem pojedynku jaki stoczą ze sobą Wolverine i Sabertooth.

Do premiery Deadpoola i Wolverine’a pozostał już niecały miesiąc, a film od dawna jest oceniany jako wielka szansa na powrót Marvela, który przez ostatnie lata zaliczył mnóstwo kosztownych wpadek, które spowodowały ogromną krytykę fanów. W przypadku opisywanego widowiska prognozy są bardzo optymistyczne. Specjaliści szacują, że już premierowy weekend po 26 lipca powinien przynieść 200 mln dolarów ze sprzedaży biletów, a całe widowisko ma zarobić ponad miliard. Są to póki co wróżby, a rzeczywistość zweryfikuje szacunki. Jednak Marvel rzeczywiście pokłada w tym filmie wielkie nadzieje i bardzo mocno podgrzewa atmosferę przed premierą.