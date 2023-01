Dead Cells: Return to Castlevania na nowym trailerze

Dead Cells to tytuł, którego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Produkcja autorstwa Motion Twin od 2018 roku niezmiennie dostarcza ogrom frajdy miłośnikom gatunku roguelike. Twórcy pochwalili się wideo zapowiadającym najnowsze DLC.

Dead Cells: Return to Castlevania zapowiedź nadciągającego DLC

Jak łatwo się domyślić Dead Cells: Return to Castlevania to dodatek inspirowany słynną serią kultowych gier. Ciągle nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, ale do słynnego zamczyska przeniesiemy się w pierwszym kwartale 2023 roku.



Oczywiście wraz z DLC do gry zawita sporo nowości. Dead Cells: Return to Castlevania wprowadzi zupełnie nowe misje, które będą się rozgrywać w dwóch różnych biomach. Ponadto powinniśmy spodziewać się 14 kolejnych broni oraz potężnych bossów. Przyjdzie nam się zmierzyć z Drakulą i samą Śmiercią. Nie zabraknie również nowych stroi i wielu smaczków, które będą bezpośrednio nawiązywać do słynnej marki.