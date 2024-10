Dead by Daylight szykuje się na Halloween. Wkrótce rusza Haunted by Daylight

Halloween to nie tylko święto w Dead by Daylight, to cały sezon. Znajomy chłód znów unosi się w powietrzu, a po raz kolejny najważniejsze miejsce do grania w horrory puszcza wszystkie hamulce wraz z powrotem Haunted by Daylight, pojawieniem się nowego tomu i większą liczbą nowych kosmetyków niż The Entity ma pazurów. – czytamy w informacji prasowej.