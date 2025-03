Dead by Daylight łączy siły z Tokyo Ghoul. Nowy Zabójca zmierza do gry

Spekulacje fanów dotyczące pojawienia się Kena Kanekiego z Tokyo Ghoul w Dead by Daylight zostały oficjalnie potwierdzone przez Behaviour Interactive. Ken Kaneki jest już dostępny na serwerze testowym PTB i oficjalnie zadebiutuje 2 kwietnia. Szczegóły dotyczące postaci znajdują się w tym miejscu.

Gdy ktoś zostaje doprowadzony na skraj bólu i poddany niewyobrażalnemu okrucieństwu, to tylko kwestia czasu, zanim odnajdzie nowy cel w otchłani. Przetrwawszy brutalne tortury zadane przez Jasona, Kaneki pogodził się z mroczną naturą ghula drzemiącego w jego wnętrzu, wykorzystując swoją przemianę, by pokonać oprawcę.

Jednak uwolnienie się z jednego koszmaru było jedynie wstępem do kolejnego. To właśnie wtedy Istota zwabiła Kanekiego w Mgłę, zamieniając go w bezlitosną maszynę do zabijania. Jego wygląd i zachowanie uległy drastycznej zmianie, napędzane nienasyconym głodem ludzkiego ciała. Jak na ironię losu, we Mgle nie zabraknie dla niego ofiar…– czytamy na oficjalnej stronie gry Dead by Daylight.