Dead by Daylight do wypróbowania za darmo

Zbliża się Halloween i z tej okazji wielu growych twórców zaprasza na różne wydarzenia i atrakcje związane z tym świętem. Tak jak pisaliśmy wcześniej, niespodzianki z okazji Halloween przygotowali autorzy Dead By Daylight, czyli Behaviour Interactive. Jedną z tych niespodzianek jest darmowe granie w produkcję – horror można wypróbować bez opłat od jutra do 1 listopada .

Dead by Daylight – wydarzenie specjalne i promocje

Oprócz tego warto przypomnieć, że w połowie października rozpoczął się The Haunted by Daylight Event, który potrwa do 3 listopada. W ramach wydarzenia można wziąć udział w dodatkowych wyzwaniach i zdobyć różne kosmetyczne przedmioty. Co spotka Was, gdy odpalicie produkcję w najbliższych dniach, zobaczycie na świątecznym zwiastunie, który publikujemy na samym dole.

Poza tym Behaviour Interactive oferuje w październiku rabaty na ich grę. W kolejnych dniach mamy okazję nabyć Dead by Daylight z nawet 60-procentowym rabatem na PC i konsolach.

Dead by Daylight zadebiutowało w czerwcu 2016. To asymetryczny horror, w którym jedna osoba jest zabójcą, a cztery pozostałe wcielają się w postacie ocalałych i ich zadaniem jest ucieczka przed atakującym. Zabójca obserwuje akcję w pierwszej osobie, a ocalali – w trzeciej.