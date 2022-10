Dead by Daylight do wypróbowania za darmo z okazji Halloween

Do Halloween pozostało jeszcze trochę czasu, ale twórcy gier już teraz zapowiadają różne wydarzenia związane z tym świętem. Na przykład studio Behaviour Interactive zaplanowało ciekawe atrakcje na cały październik. I tak w piątek 13 października rozpocznie się The Haunted by Daylight Event, który potrwa dwa tygodnie. Z kolei w ostatni weekend miesiąca – czy raczej, mówiąc konkretnie, od 27 października do 1 listopada – twórcy zapraszają na darmowe granie w Dead by Daylight.

Poza tym Behaviour Interactive oferuje w październiku zniżki na ich grę. Posiadacze poszczególnych platform mają okazję nabyć Dead by Daylight z nawet 60-procentowym rabatem. Promocje zaczynają się 18 października (w Epic Games Store i na Switchu) i 19 października (na Steamie i konsolach PlayStation i Xbox).

Gra o randkowaniu inspirowana Dead by Daylight

A przy okazji przypominamy, że latem tego roku zadebiutowała gra o randkowaniu inspirowana Dead by Daylight. W Hooked on You mamy możliwość wejścia w bliskie zażyłości z czterema Zabójcami: Traperem, Łowczynią, Widmem i Zjawą. Mamy tu za zadanie dobierać odpowiednie słowa, które pozwolą Killerom "pozbyć się zahamowań i ujawnić najintymniejsze aspekty ich osobowości". Ble. Trailer z Hooked on You publikowaliśmy pod tym adresem.