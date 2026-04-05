Dead by Daylight 2 nie powstanie. Twórcy stawiają sprawę jasno

Dekadę po premierze Dead by Daylight nadal cieszy się popularnością. Czy jednak kiedykolwiek doczekamy się sequela produkcji opartej na asymetrycznym multiplayerze?

Trudno się dziwić, że po 10 latach gracze zaczęli zastanawiać się nad ewentualnym Dead by Daylight 2. Wiele jednak wskazuje, że na samym zastanawianiu się może się skończyć. Nie będzie Dead by Daylight 2 Gośćmi niedawnej konferencji Game Developers Conferencec byli włodarze Behaviour Interactive – szef działu partnerstw Mathieu Cote oraz dyrektor kreatywny Dave Richard. Przy okazji GDC mieli oni okazję porozmawiać z Rebeką Valentine z IGN, a jednym z tematów tejże rozmowy były dalsze losy marki Dead by Daylight. Chodziło albo o sequel, albo o remake pierwszej odsłony. Niemniej w obu tych wypadkach twórcy wykluczyli taką możliwość, skupiając się na nadal rozwijanej produkcji.

Zawsze nadchodzi moment, w którym mówimy: Okej, moglibyśmy teraz zrobić sequel. W rzeczywistości łatwiej byłoby stworzyć kontynuację od zera, niż próbować naprawiać obecne problemy. Ale to nigdy nie ma sensu z perspektywy fanów. Nigdy. Zainwestowali oni w DBD swój czas i pieniądze – podsumował te rozważania Richard. Nie zrobimy DBD 2, to pewne. Gracze nie będą musieli kupować drugiej części i zaczynać wszystkiego od zera – zapewnił natomiast Cote.

Zamiast tego deweloperzy chcą, by pomimo upływu lat gracze uruchamiający Dead by Daylight po raz pierwszy mieli wrażenie, że grają w nowoczesną produkcję. To o tyle istotne, że, jak zostało wspomniane, mowa o grze mającej na karku już 10 lat, która ukazała się jeszcze w czasach PlayStation 4 oraz Xbox One. Z tego też powodu Behaviour ma w planach dalsze odświeżanie produkcji, by ta była atrakcyjna oraz spełniała branżowe standardy. Dead by Daylight zadebiutowało w czerwcu 2016 roku na komputerach osobistych. Wtedy gra działała jeszcze na silniku Unreal Engine 4, ale dwa lata temu została przerzucona na Unreal Engine 5. Grać w nią mogą również posiadacze konsol Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S/. W przeszłości działały też wersje na Google Stadia i urządzenia mobilne z systemami Android i iOS.

