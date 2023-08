David Harbour: pit stopy w Gran Turismo są prawdziwe i prawie bez CGI

Brzmi to jak naprawdę niesamowite przeżycie, które niewątpliwie pomogło aktorom wczuć się w role i poczuć smak prawdziwych wyścigów.

David Harbour znowu chwali Gran Turismo

David Harbour już wcześniej porównywała Gran Turismo do Top Gun: Maverick, nawiązując do podobieństw w dążeniu obu reżyserów do realizmu podczas pracy na planie.