David Harbour porównuje Gran Turismo do Top Gun: Maverick

Z kolei reżyser filmu, Neill Blomkamp stwierdza, że widowisko oparte na efektach wizualnych po prostu nie byłoby w stanie oddać klimatu.

Właściwą metodą jest wsadzenie Archiego do superniewygodnego samochodu, w którym jazda powoduje przeciążenia i nudności przy 200 km na godzinę. Dlatego porównanie do Mavericka jest uczciwe. Nie wiem, jaki jest Joseph Kosinski (reżyser nowego Top Gun), ale jestem na pewno chciał tego samego. Musimy tylko sprawić, by było to realnie.