Piąty sezon Stranger Things wróci do korzeni serii. Duża zmiana w nadchodzących odcinkach

W najnowszym wywiadzie dla Variety bracia Dufferowie przyznali, że podobnie jak w pierwszym i drugim sezonie, w piątej serii Will znów będzie bardzo ważną postacią dla fabuły Stranger Thigs. Twórcy obiecują zagłębienie się w emocjonalną podróż tej postaci, która oparta będzie nie tylko na jego seksualności.

Will naprawdę ponownie zajmie centralne miejsce w piątym sezonie. Ten emocjonalny wątek dla niego jest tym, co mamy nadzieję, że połączy całą serię. Will jest przyzwyczajony do bycia młodym, zamkniętym w sobie, tym, osobą chronioną. Tak więc częścią jego podróży jest nie tylko seksualność — to Will, który jako młody człowiek staje się sobą – powiedział Ross Duffer.