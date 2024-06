Dave Bautista jak John Wick w nowym filmie akcji. The Killer's Game z pierwszym efektownym zwiastunem

Do sieci trafił pierwszy zwiastun komediowego thrillera akcji zatytułowanego The Killer's Game. Za reżyserię odpowiada J.J. Perry, który porzucił karierę kaskadera, żeby zająć się kręceniem filmów. To spod jego rąk wyszedł film Day Shift z Jamiem Foxxem w roli głównej.

The Killer's Game wybuchowy komediowy thriller na pierwszym zwiastunie. Dave Bautista w roli płatnego zabójcy

Centralną postacią komedii akcji The Killer's Game jest jeden z najbardziej znanych płatnych zabójców. W trakcie badań okazuje się, że ma raka i nie pozostało mu wiele czasu. Lekarz nie pozostawia cienia nadziei, a więc Joe Flood postanawia odejść z przytupem. Wypuszcza w świat zlecenie, którego celem ma być on sam. Jednak kiedy wynajęci przez niego zabójcy biorą na cel także jego byłą dziewczynę musi odeprzeć armię kolegów-zabójców i odzyskać miłość swojego życia, zanim będzie za późno. W międzyczasie okazuje się także, że medycy postawili błędną diagnozę i nie grozi mu śmierć. Jednak machina już ruszyła.

The Killer's Game jest drugim filmem w reżyserskiej karierze J.J. Perry’ego. Wcześniej dał się poznać jako drugi reżyser i koordynator kaskaderów/kaskader w wielu dużych hollywoodzkich produkcjach, takich jak: Beowulf, Edge of Darkness, Get the Gringo, Gangster Squad, Ender's Game, John Wick, Skyscraper, F9.

Scenariusz napisali James Coyne, Simon Kinberg, Rand Ravich, a inspiracją była powieść Jaya Bonansingi. Producentami są Kia Jam, Andrew Lazar, Steve Richards. Film Mad Chance & Endurance Media.