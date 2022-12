Darmowy weekend z Assassin’s Creed Valhalla

Wiemy, że w tym tygodniu Ubisoft sprawił graczom małą niespodziankę i udostępnił zapowiadane DLC nieco wcześniej. Aktualizacja zatytułowana The Last Chapter jest już dostępna, a więcej informacji o jej zawartości znajdziecie tutaj lub na specjalnym wideo, którym twórcy podzielili się wczoraj. To jednak nie koniec dobrych nowin.

Assassin’s Creed Valhalla – przetestuj za darmo

Jeśli do tej pory nie mieliście jeszcze szansy przetestować Assassin’s Creed Valhalla, to już wkrótce nadarzy się ku temu dobra okazja. Ubisoft zapowiedział udostępnienie swojej produkcji za darmo. Nordycką odsłonę serii będziecie mogli sprawdzić w dniach 15-19 grudnia.



Dla graczy ceniących kosmetykę i starsze odsłony serii, przyszykowana została jeszcze jedna niespodzianka. Od 21 grudnia nasza postać będzie mogła przyodziać kultowe, znane z Assassin’s Creed 2 szaty. Oczywiście, mowa tutaj o kostiumie należącym do Ezio Auditore da Firenze. Nawet osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z jego przygodami są w stanie rozpoznać ten outfit.



Na koniec przypomnijmy, że Assassin’s Creed Valhalla zadebiutowało na rynku 10 listopada 2020 roku, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Chętnie posłuchamy o Waszych wrażeniach z nordyckiej odsłony serii oraz o tym, co myślicie o dalszej przyszłości marki.