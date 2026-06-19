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Darmowy weekend na Steamie. Te gry sprawdzicie za darmo

Maciej Petryszyn
2026/06/19 21:00
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Dość regularnie na Steamie pojawia się możliwość, by za darmo przetestować odpłatne normalnie gry. Wszystko w ramach tzw. darmowych weekendów.

Takowy darmowy weekend rozpoczął się również w ramach i tym razem. Dzięki niemu przez najbliższe dni sprawdzimy pięć różnych gier. Wśród nich znalazło się m.in. świętujące obecnie swoje 10. urodziny Dead by Daylight, do którego trafił ostatnio słynny Jason Voorhees. Asymetryczne potyczki PvP, w ramach których albo jesteśmy jednym z przerażających morderców, albo też zwykłym człowiekiem starającym się ocalić swoje życie, zdecydowanie przyciąga. Nie bez powodu DbD funkcjonuje od dekady i nie zanosi się na to, by prędko miało zniknąć z gamingowej mapy świata.

Steam
Steam

Darmowy weekend na Steam

To jednak tylko jedna z kilku dostępnych pozycji. Fani tzw. tycoonów powinni skierować swoje oczy na wydane w ubiegłym roku Two Point Museum – duchowego kontynuatora tradycji Two Point Hospital i Two Point Campus. Jeżeli kręcą was bardziej kosmiczne klimaty, macie szansę przetestować Stellaris od słynnego studia Paradox – szwedzkich mistrzów strategii. Dla naprawdę dużych chłopców znajdą się duże mechy w postaci Mechwarrior 5: Mercenaries. Na sam koniec warto wspomnieć też o darmowym weekendzie z Speedball, czyli sportem przyszłości, który, kto wie, być może nasze prapraprawnuki będą śledzić z wypiekami na twarzy w 2138? Chociaż, biorąc pod uwagę brutalność tej dyscypliny, może lepiej nie?

GramTV przedstawia:

W każdą ze wspomnianych powyżej gier od teraz aż do 22 czerwca, czyli najbliższego poniedziałku, grać będzie można całkowicie bezpłatnie. Potem jednak stracimy do nich dostęp – chyba że po udanej przygodzie zdecydujemy się na ich zakup i kontynuację zabawy.

Tagi:

Steam
darmowy weekend
za darmo
Stellaris
Dead by Daylight
MechWarrior 5: Mercenaries
Darmocha
Two Point Museum
Speedball
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112