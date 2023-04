Darmowe Dying Light z imponującą liczbą pobrań z Epic Games Store

Zawsze jesteśmy blisko naszej oddanej społeczności i to samo podejście stosujemy w przypadku Dying Light 2 Stay Human. W zeszłym tygodniu wydaliśmy ważną aktualizację „Krwawa Jatka”, która zmienia rozgrywkę, walkę oraz dodaje nowe możliwości craftingu broni. A to dopiero początek – na ten rok i przyszłe lata mamy zaplanowane mnóstwo dodatkowej zawartości. Dawanie graczom nowych sposobów doświadczania gry to nasz priorytet, dzięki któremu udowodnimy, że Dying Light to topowa seria gier o zombie – mówi Oleg Klapovskiy, szef działu wydawniczego Techlandu.