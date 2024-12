Darmowa gra w Epic Games Store. Kolejny świąteczny prezent dla graczy

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Epic Games Store ma z tej okazji dla pecetowych graczy kolejny prezent. Już dzisiaj będziemy mogli odebrać „Tajemniczą grę”, której tytuł poznamy o godzinie 17:00 czasu polskiego. Warto przy okazji wspomnieć, że ostatnio wyciekł harmonogram szykowanych w ramach świątecznego rozdawnictwa prezentów. Gracze mogą prawdopodobnie spodziewać się 16 darmowych gier.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Przypomnijmy, że wciąż możemy odebrać prezent z ubiegłego tygodnia. Jest to gra The Lord of The Rings Return to Moria. Tytuł możemy przypisać do swojego konta jeszcze dziś do godziny 17:00.