Darmowa gra w Epic Games Store. Kolejny prezent za darmo do odebrania

Doczekaliśmy się kolejnego czwartku, a to oznacza kolejną darmową grę w Epic Games Store. Sklep tym razem zaoferował tylko jedną grę w prezencie, którą jest Sable. To eksploracyjna gra przygodowa wydana w 2021 roku. Tytuł został stworzony przez studio Shedworks i cieszy się sporym uznaniem wśród graczy. Już od godziny 17:00 czasu polskiego tytuł będzie możliwy do odebrania i przypisania do swojego konta.

Pomóż Sable przejść życiowy sprawdzian, wybierz się w niezwykłą podróż i poszybuj z nią nad ogromnymi pustyniami, podziwiając zapierające dech w piersi krajobrazy przyozdobione fragmentami statków kosmicznych i starożytnych budowli. Odkrywaj pustynię na latającym motocyklu, wspinaj się po olbrzymich ruinach, spotykając innych nomadów i odkrywając prastare tajemnice, aby ostatecznie dowiedzieć się, kim jest i dlaczego ukrywa się za maską. Poznaj niezwykły świat Sable, okrywając go we własnym tempie, podziwiając niesamowity styl graficzny gry i wsłuchując się w nastrojową ścieżkę dźwiękową, skomponowaną przez zespół Japanese Breakfast. W świecie gry jest mnóstwo do odkrycia. Nie bój się. Zaryzykuj i rusz w nieznane.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Sklep wciąż jeszcze oferuje dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać The Operator.