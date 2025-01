Darmowa gra w Epic Games Store. Sklep ma dla pecetowych graczy kolejny prezent

Jak co czwartek, również i tym razem nie zabraknie darmowego prezentu od Epic Games Store. Pecetowi gracze już dzisiaj o godzinie 17:00 odbiorą grę survivalową Undying za darmo. Zainteresowani będą mogli przypisać tytuł do konta do kolejnego czwartku, czyli do 6 lutego 2025 roku.

Po zarażeniu przez ukąszenie zombie, dni Anling są policzone. Musi teraz walczyć, aby przeżyć, nie tylko dla siebie, ale również dla swego synka, Cody'ego. Rób wszystko, aby Cody przeżył w tym opanowanym przez zombie świecie, broniąc go, szukając bezpiecznego schronienia i ucząc go cennych umiejętności. W tej emocjonującej grze survivalowej przejmujesz kontrolę nad Anling, której celem jest dopilnować, aby jej syn Cody był bezpieczny i żył dalej, gdy ona zmieni się w zombie. Musisz zarządzać ograniczonymi zasobami, aby spowolnić infekcję Anling, dbając też o to, żeby Anling i Cody nie cierpieli z głodu i pragnienia. – brzmi opis gry.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Przypomnijmy, że jeszcze dziś do godziny 17:00 odbierzemy prezent z minionego tygodnia. Mowa o Behind the Frame: The Finest Scenery, klimatycznej grze przygodowej z elemntami RPG.