Darmowa gra na Steam za chwilę stanie się płatna. Ostatnia okazja, aby odebrać grę

Deweloperzy z White Ink poinformowali, że ich gra Party Quiz w przyszłym tygodniu przestanie być udostępniana w modeli free-to-play. Produkcja zadebiutowała jeszcze w czerwcu 2023 roku we wczesnym dostępnie i przez ten czas była aktywnie rozwijana. Ostatnia aktualizacja pojawiła się 28 grudnia, więc twórcy wciąż chcą ulepszać swoją grę, dodając do niej wiele nowości. Aby jednak było to możliwe, potrzebują środków, dlatego Party Quiz stanie się płatne.

W przyszłym tygodniu gra przestanie być dostępna, jako tytuł free-to-play. White Ink wyceniło swój tytuł na około 7 dolarów, czyli mniej więcej 30 zł. Nie podano, kiedy dokładnie za Party Quiz trzeba będzie zapłacić, ale możliwe, że już od przyszłego poniedziałku, czyli 13 grudnia. Studio zapewniło jednak, że każdy użytkownik Steam, który przypisze grę do swojego konta, będzie mógł ją zachować już na zawsze za darmo. Jest to więc ostatni moment, aby właśnie to uczynić.

Na początku dziękujemy, że jesteście tak wspaniałą społecznością! Obserwowanie rozwoju Party Quiz i patrzenie, jak wszyscy cieszycie się nim z przyjaciółmi i rodziną, było dla nas inspirujące. Teraz, gdy PQ zbliża się do pełnej wersji, chcemy podzielić się kilkoma ważnymi wiadomościami na temat przyszłości gry. W przyszłym tygodniu Party Quiz przejdzie z modelu pay-to-play na płatną produkcję, która kosztować będzie około 7 dolarów. Jeśli posiadasz już grę, możesz ją zachować za darmo. Stworzenie gry takiej jak Party Quiz nie jest tanie, dlatego chcemy podzielić się informacją, na czym polega Wasze wsparcie: Host AI i generowanie pytań: systemy te opierają się na zewnętrznych interfejsach API, które wiążą się z powtarzającymi się kosztami (i wierzcie nam, nie jest to tanie)

Strona internetowa i hostowanie zabawy wieloosobowej : Utrzymanie działania serwerów

Ciągły rozwój: w miarę rozwoju gry chcemy udostępniać więcej funkcji, nową zawartość i ekscytujące aktualizacje Ta niewielka cena pomoże pokryć te wydatki i pozwoli nam nadal zapewniać jakość i zabawę, na którą zasługujecie. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami podczas tej podróży. Wasze wsparcie jest dla nas całym światem i nie możemy doczekać się, aż będziemy razem rozwijać Party Quiz.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście chętni na przypisanie do swojego konta Party Quiz za darmo, to udajcie się na tę stronę. Następnie kliknijcie niebieski przycisk „Dodaj do biblioteki”. Produkcja zostanie dodana do Waszego konta na Steam.