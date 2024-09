Czy to nowy Wall-E? Animacja DreamWorks podbija Box Office

Od czasu do czasu wyniki Box Officie przynoszą mniejsze lub większe zaskoczenia. To jedno z nich.

Ubiegły weekend w zagranicznych kinach upłynął pod znakiem sporego zaskoczenia. Najbardziej kasowym filmem tego weekendu okazała się niepozorna, bo niezwiązana z żadną franczyzą, animacja studia DreamWorks. Rozczarowujący wynik zalicza z kolei wielkie widowisko science fiction, nakręcone przez doświadczonego reżysera.

Animacja o robocie zdobywa serca widzów i ich portfele

Hitem weekendu jest animacja Dziki robot, studia DreamWorks, za którą odpowiedzialny jest Chris Sanders. Reżyser ma spore doświadczenie w tej materii, bo wcześniej pracował przy takich hitach jak Krudowie, Jak wytresować smoka, czy Lilo i Stich. Nowa, oryginalna animacja pt. Dziki robot skradła serca widzów i krytyków. Film zarobił w weekend 35 milionów dolarów, co jest trzecim najlepszym wynikiem filmu animowanego we wrześniu. Co ważne, dobre wyniki finansowe idą w parze z przychylnymi recenzjami. Na tę chwilę film ma już 98 procent pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, a widziało go już 130 recenzentów. Do kin w Polsce animacja trafi 11 października.