Kultowa strategia z Władcy Pierścieni to najlepsza gra w dorobku twórcy Civilization 7. „Uwielbiam tę grę”

Mimo upływu niemal dwóch dekad, Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie 2 wciąż pozostaje jedną z najbardziej pamiętnych strategii czasu rzeczywistego dla wielu graczy. Okazuje się, że podobne zdanie ma również Ed Beach, obecny dyrektor kreatywny Civilization 7, który przed laty pracował przy kultowej produkcji osadzonej w świecie Władcy Pierścieni.

Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie 2 stanowi punkt kulminacyjny w karierze dyrektora kreatywnego nowej Cywilizacji

Beach był producentem wykonawczym dodatku Król Nazguli do wydanego w 2006 roku RTS-a od Electronic Arts. Produkcja zdobyła ogromną popularność dzięki kampaniom pozwalającym zarówno bronić Śródziemia, jak i siać zniszczenie po stronie sił zła. Gra wyróżniała się także rozbudowanymi mapami potyczek, które zachęcały do wielokrotnego powracania do zabawy. Dla wielu konsolowych graczy był to również pierwszy kontakt z gatunkiem RTS, kojarzonym wcześniej głównie z komputerami osobistymi.