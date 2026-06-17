Czy Rayman Legends zostanie usunięte po premierze remake'u? Ubisoft ujawnił swoje plany

Na początku miesiąca Ubisoft potwierdził pojawiające się od dawna plotki. Rayman Legends otrzyma remake.

Rayman Legends Retold nadchodzi. A premiera tej produkcji już za kilka miesięcy. Oryginalne Rayman Legends nie zniknie po premierze remake’u O tym, że Rayman Legends zostanie odświeżone, mówiło się od dawna. Nie było tylko jasne, kiedy to odświeżenie się ukaże i jak szeroko zakrojone zmiany wprowadzi. Dziś o Rayman Legends Retold wiemy już nieco więcej. Nie wiedzieliśmy natomiast, co w momencie premiery remake’a stanie się z dotychczasową wersją gry. Wszak w branży standardem powoli staje się scenariusz, w którym wydawca narzuca społeczności wydanie, które mają wybrać. Mowa przede wszystkim o usuwaniu ze sprzedaży starszych edycji, ale czasami zdarza się nawet, że obecne już w bibliotece produkcje zostają bez pytania podmienione.

A jak będzie w wypadku Raymana? Jeżeli ktoś obawiał się, iż Ubisoft odwoła się do najgorszych korporacyjnych praktyk, to może odetchnąć ze spokojem. Okazuje się bowiem, że nawet po premierze Rayman Legends Retold nadal możliwe będzie kupienie Rayman Legends. Skąd to wiemy? Otóż jeden z graczy wprost zapytał osoby odpowiedzialne za oficjalne konto serii w mediach społecznościowych, czy oryginalne Legends zostanie usunięte ze Steama. – Nie, gry zostają na swoim miejscu – brzmiała odpowiedź. Wygląda więc na to, że akurat w tym wypadku Ubi zachowa się jak trzeba.

GramTV przedstawia:

Rayman Legends Retold trafi na rynek 1 października 2026 roku, ukazując się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Tytuł zaoferuje m.in. całkowicie przebudowaną grafikę 3D oraz nowe elementy fabularne. Zależnie od platformy kosztować on będzie między 159,90 a 180 zł. Dla porównania oryginalne Rayman Legends wyceniane jest obecnie na 79,90 – 89 zł. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

