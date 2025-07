Czy goryl pokona 100 ludzi? Internetowy mem stał się grą na PC

Gorilla vs 100 Men pozwala wcielić się w potężnego goryla.

Pojedynek goryla i ludzi by ł przedmiotem licznych dyskusji na TikToku, Redditcie czy YouTubie, a nawet doczekał się miejsca na Wikipedii oraz artykułu w The Guardian . Twórcy postanowili przekuć mem w prostą grę akcji, w której kontrolujemy potężną małpę walczącą z nadciągającymi falami plażowiczów.

Gorilla vs 100 Men

Studio GrodGames przygotowało nietypową produkcję inspirowaną jednym z najpopularniejszych internetowych dylemat ów w ostatnim czasie. W Gorilla vs 100 Men gracze odpowiadają na pytanie, które od 2022 roku dzieli internautów – kto wygrałby: setka nieuzbrojonych ludzi czy jeden goryl?

Prosta, wciągająca rozgrywka sprawia, że łatwo się w nią wciągnąć i trudno od niej odejść. Niezależnie od tego, czy chcesz zagrać w szybkiej sesji, czy też dążysz do chwały dzięki wysokiej liczbie zabitych, od początku do końca czeka cię czysty, pierwotny chaos.

Choć sama rozgrywka to raczej żartobliwy eksperyment niż pełnoprawna produkcja, Gorilla vs 100 Men kosztuje 31 zł (promocja trwa do 5 sierpnia). Deweloperzy zapowiedzieli nową zawartość i wypuścili już dwie aktualizacje, ale jak na razie gra nie cieszy się dużym zainteresowaniem – w dniu premiery jednocześnie grało tylko 39 osób (dane SteamDB).