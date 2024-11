Czy Diablo 4 "zjada" Diablo Immortal? "To zupełnie inne gry"

Myślę, że my [Diablo 4 i Diablo Immortal] to zupełnie inne gry. Nasz zespół wykonał niesamowitą robotę z Diablo 4; to bardzo tradycyjny powrót do oryginalnego doświadczenia Diablo, ale Diablo Immortal jest skoncentrowane na urządzeniach mobilnych

Jesteśmy bardzo zdrowi, ponieważ odkryliśmy, że wielu graczy Immortal nigdy wcześniej nie grało w Diablo, a to jest niesamowite. Zwiększamy widownię, bo nie ma granic – możesz wskoczyć do naszej gry nawet bez znajomości poprzednich części. Jeśli znudziły ci się pozostałe cztery gry, wróć do nas, zawsze mamy nową zawartość.

Tworzymy tu i ówdzie okazje do krzyżowego zapylenia historii, ale opowiadamy różne historie. [Diablo 4] opowiada, dokąd zmierza historia, a my opowiadamy tę naprawdę zabawną historię pośrednią. To czasami bardzo trudne, ponieważ próbujesz upewnić się, że luźne wątki powrócą, ale to jest zabawne. Jest wiele żyznego gruntu dla możliwości fabularnych

Twórcy podkreślają, że Immortal jest swoistym spn-offem głównej fabuły, będącym jej skutecznym uzupełnieniem. Nie ma więc ryzyka, że gry kanibalizują się wzajemni, bo dostarczają innych wrażeń – także za sprawą nośniaka, na którym są udostępniane. W międzyczasie gra organizuje rocznicowe wydarzenie z motywami World of Warcraft, co pokazuje, że Diablo Immortal wciąż trzyma rękę na pulsie i się rozwija. Wygląda na to, że różnorodność podejść i platform sprzyja obu produkcjom, zapewniając przyszłość zarówno Diablo 4, jak i Diablo Immortal.