Czy Beerus jest lepszy w Ultra Instynkcie niż Goku? Pojawiła się ciekawa analiza

Dragon Ball ma do do siebie, że fani kochają spekulować na temat choćby najmniejszych szczegółów. Obecnie trwa debata nad tym, która z postaci jest lepsza w Ultra Instynkcie – Beerus czy Goku?

Kiedy Goku po raz pierwszy osiągnął Ultra Instynkt w 110 odcinku Dragon Ball Super, nawet bogowie na trybunach byli tym faktem zaskoczeni, ale przy okazji wywarło to na nich spore wrażenie. Zwykły śmiertelnik zdołał opanować technikę, z którą nawet sami bogowie mieli problemy. Później, podczas Turnieju Mocy, Goku odblokował doskonały Ultra Instynkt, co świadczyło o jego zaawansowanym poziomie władania tą umiejętnością. Fani zaczęli się zastanawiać czy jego mistrzostwo w tej technice przewyższa to, co potrafi Beerus.

Kto ma lepszy Ultra Instynkt – Goku czy Beerus?

Teraz pojawią się spoilery