Czy Bardock osiągnął poziom Super Saiyan na długo przed Goku? Odpowiedź jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje

Bardock jest jedną z ciekawszych postaci w uniwersum Dragon Balla. Dzięki swojej popularności pojawiał się w wielu historiach, również zanim oficjalnie dołączył do kanonu, a jedna z nich sugeruje, że Bardock mógł stać się Super Saiyaninem na długo przed Goku i to w sposób, który sprawia, że temat staje się naprawdę intrygujący.

Bardock zyskał ogromną popularność dzięki filmowi Dragon Ball Z Special 01: Bardock - Ojciec Goku oraz mini serii Dragon Ball: Episode of Bardock. Wraz z rozpoczęciem serii Dragon Ball Super, został oficjalnie wprowadzony do kanonu i otrzymał znacznie więcej uwagi niż kiedykolwiek wcześniej, zapewne ku uciesze zarówno nowych, jak i starych fanów.

Choć Goku oficjalnie jako pierwszy w historii serii przemienił się w Super Saiyanina, to technicznie rzecz biorąc, to osiągnięcie mogło należeń do Bardocka. W 2011 roku ukazała się wspomniana historia Dragon Ball: Episode of Bardock, w której Bardock przeżywa zniszczenie planety Vegeta i zostaje przeniesiony w czasie do epoki sprzed dominacji Saiyan nad Planetą Plant. Tam staje do walki z przodkiem Freezy – Chilledem. Podczas walki jego gniew na Friezę doprowadza go do przemiany w Super Saiyanina, co oznacza, że w świecie przedstawionym stał się nim na długo przed Goku.

Co więcej, kontekst tej przemiany czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową. Po pokonaniu Chilleda, ten umierając, każe swoim ludziom ostrzec rodzinę przed wojownikami zwanymi Saiyanami, bo tylko to zapamiętał o Bardockua, a że akcja dzieje się na planecie, która później stanie się Vegetą, to sugeruje, że Bardock nie tylko przemienił się pierwszy, ale wręcz stał się Legendarnym Super Saiyaninem. Jednak mimo że łatwo byłoby uznać Episode of Bardock za oficjalne domknięcie historii Bardocka, sprawa nie jest taka prosta. Kanoniczna wersja Bardocka z Dragon Ball Super znacznie różni się od wcześniejszych interpretacji tej postaci. Co więcej, Naho Ooishi, autorka Episode of Bardock, sama przyznała, że nie uważa tej historii za część kanonu, a jedynie traktuje ją raczej jako alternatywną opowieść typu „co by było, gdyby…”.

Wszystko wskazuje więc na to, że Super Saiyanin Bardock jest niekanoniczny, ale problem w tym, że Dragon Ball nigdy nie był konsekwentny w kwestii kanonu. Co więcej, Episode of Bardock pojawiło się w oficjalnej osi czasu Dragon Balla, co sprawia, że nadal może mieć swoje miejsce w uniwersum – nawet jeśli nie ma to zbyt wiele sensu.