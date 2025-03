Członek Strażników Galaktyki otrzyma własny film? „To najbardziej oczekiwana produkcja Marvela”

Po odejściu Jamesa Gunna z Marvela los Strażników Galaktyki nie jest pewny. Chociaż pod koniec trzeciej części z 2023 roku poznaliśmy nowy skład drużyny, to potwierdzono jedynie, że Star-Lord powróci, prawdopodobnie w co najmniej jednej z nowych odsłon Avengersów. Jednak wśród Strażników Galaktyki są inni ulubieńcy fanów, w tym Rocket oraz Groot. W trzecim filmie z serii drugi z wymienionych bohaterów stał się Alpha Grootem, co stanowi kolejny krok w ewolucji tej postaci. Według plotek sprzed paru lat Marvel planuje powrócić do tego bohatera i nakręcić film na podstawie komiksu Planeta X. Teraz do tej kwestii odniósł się Vin Diesel, który użycza głosu tej postaci.

Planet X – Marvel chce stworzyć film z Grootem

Aktor znany z serii Szybcy i wściekli opublikował na swoim Instagramie wiadomość, w której opowiedział o swoich kolejnych projektach. Diesel wspomniał również o Planet X, które jego zdaniem, ma być „najbardziej oczekiwaną produkcją Marvela”.