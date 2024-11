Czekacie na film Spider-Man 4? Premiera została opóźniona

Ta decyzja wydaje się mieć swoje uzasadnienie. Poprzednia odsłona przygód Spider-Mana, Bez drogi do domu, także trafiła do kin w okresie świątecznym i odniosła ogromny sukces, inkasując ze świata prawie dwa miliardy dolarów. Co więcej, grudzień 2026 nie przyniesie konkurencji w postaci nowych odsłon Avatara czy Gwiezdnych wojen. Gdyby utrzymała się z kolei wcześniejsza data sezonu letniego, nowy Spider-Man najpewniej rywalizowałbym z nowym filmem Nolana.

Film reżyseruje Destin Daniel Cretton (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni), który zastąpił Jona Wattsa, odpowiedzialnego za pierwszą trylogię o Spider-Manie. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. W sieci pojawiają się jednak spekulacje, że w filmie może pojawić się Tom Hardy jako Venom.