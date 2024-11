Spider-Man 4 ma nowy tytuł i opis fabuły. Zdradzono, który Pajączek z wcześniejszych serii powróci

Spider-Man 4 już oficjalnie powstaje. Niedawno Sony Pictures ujawniło oficjalną datę premiery swojego nadchodzącego filmu. Produkcja pojawi się parę miesięcy po premierze Avengers: Doomsday, gdzie Peter Parker grany przez Toma Hollanda ma odgrywać istotną rolę. Teraz za sprawą serwisu Production Weekly poznaliśmy nowe szczegóły nadchodzącego filmu. Ujawniono nie tylko tytuł, ale także pierwszy opis fabuły i obsadę.

Spider-Man 4 – tytuł, opis i obsada

Obecnym tytułem filmu jest Spider-Man: Brand New Day. Jest to ukłon w stronę komiksu, które zresetowało ówczesne przygody Petera Parkera, aby nowi odbiorcy mogli wejść w świeżą historię. Miało to o tyle ważne znaczenie, że w komiksach był to moment zakończenia małżeństwa przez Petera i Mary Jane Watson. W przypadku filmu mowa raczej o końcu związku z MJ, w którą wciela się Zendaya. Wcześniej informowano, że tytuł będzie brzmieć Spider-Man: King in Black, co miało odnosić się do Knulla, który ma zostać głównym przeciwnikiem dla superbohatera.