Na Prime Video dostępne są pierwsze odcinki serialu Cytadela. Jest to hit, który rozczarował Amazona.

Amazon zrobił wszystko, żeby Cytadela miała warunki do bycia hitem . Po premierze okazało się, że serial rzeczywiście spodobał się widzom i stał się najchętniej oglądanym widowiskiem streamera, ale… mimo wszystko jest numerem dwa, ponieważ nie przebił Pierścieni władzy .

Cytadela miała być serialem, który da Amazonowi powody do dumy. Producentami są Anthony oraz Joe Russo, którzy mają w CV największe hity Marvela. Są znani aktorzy. Budżet tego serialu był gigantyczny. Zaczął od pułapu 200 mln dolarów, ale z powodu problemów z zespołem, trzeba było dokręcać mnóstwo scen, a to pociągnęło za sobą kolejne 100 milionów. W ten sposób szpiegowski romans stał się drugą najkosztowniejsza produkcją w dziejach Prime Video. Pod tym względem wyprzedzają go tylko Pierścienie władzy. Oglądalność też mają lepszą.

Cytadela nie jest takim przebojem na jaki liczył Amazon

Po premierze Amazon zwlekał z publikacją wyników oglądalności. Już to sugerowało, że trwa burza mózgów, jak dyplomatycznie przekazać, że jest sukces, ale nas nie cieszy. Ubrano to w historię tego typu, że serial jest najpopularniejszą produkcją na Prime Video i ma obecnie największą widownię w historii platformy. Taka informacja przecisnęła się przez gardła marketingowców Amazona, dopiero po premierze trzeciego odcinka serialu.