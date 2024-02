Cyberpunk 2077 niczym prawdziwe życie. Modyfikacje z fotorealistyczną grafiką

Być może niektórzy z Was pamiętają, kiedy to pod koniec kwietnia ubiegłego roku ujawniono grę pod tytułem Unrecord, która bardzo szybko zyskała ogromną popularność dzięki temu, iż wygląda wręcz szokująco realistycznie. Teraz okazuje się, że była to inspiracja dla jednej z modyfikacji, które pewien gracz wykorzystał do tego, aby uzyskać fotorealistyczną grafikę w grze Cyberpunk 2077 od polskiego studia CD Projekt RED. Dosłownie: tytuł wygląda niczym prawdziwe życie.

Cyberpunk 2077 z fotorealistyczną grafiką. Gameplay

Twórca internetowy o nazwie NextGen Dreams pokazał kilka materiałów z gry wraz z kilkoma modyfikacjami. Wśród nich znajdziemy Nova LUT, HD Reworked Project od HalkHogana oraz niestandardowy fotorealistyczny Reshade (inspirowany właśnie wspomnianym Unrecord). Do tego gracz skorzystał z DLSS 3.5 oraz ReSTIR GI Path Tracingu. Efekt? Zobaczcie sami – poniższe nagrania są dostępne nawet w rozdzielczości 8K i 60 FPS-ach.