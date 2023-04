Cyberpunk 2077 ze sporą aktualizacją. Gra otrzymała tryb Ray Tracing: Overdrive

W tej aktualizacji razem z NVIDIA wprowadzamy zupełnie nowy, w pełni raytrace'owany (czyli pathtrace'owany) tryb renderowania – Ray Tracing: Overdrive. Jesteśmy z niego dumni, bo przesuwa granice tego, co technologicznie możliwe. To jednak zupełnie nowa technologia, całkowicie odmienna od tej, którą stosowaliśmy dotychczas, jesteśmy więc świadomi, że nie będzie perfekcyjna od samego początku i że gracze mogą doświadczać pewnych problemów – dlatego postanowiliśmy nazwać to „technologiczną wersją zapoznawczą”. To wizja przyszłości, którą chcemy się dzielić. Będziemy nadal pracować nad tą funkcją i ją ulepszać – czytamy w opisie aktualizacji.