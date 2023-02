Cyberpunk 2077 – zafunduj sobie trudniejsze potyczki z bossami

Z pewnością wielu graczu miało zastrzeżenia do poziomu trudności w Cyberpunk 2077. Na pewnych etapach gra stawała się zbyt łatwa, a pojedynki z bossami mało satysfakcjonujące. Jeden z fanów gry postanowił to zmienić.

Prosty sposób na podkręcenie poziomu trudności w Cyberpunk 2077

Modyfikacja Bosses Rebalanced jest dziełem użytkownika o nicku RalphModding, a jego pracę znajdziecie na platformie Nexus Modes. Modder postawił sobie za cel podkręcenie poziomu trudności podczas starć z bossami w Cyberpunk 2077.



Poprawki dotyczą trzech konkretnych walk, a ich bohaterami są Sasquatch, Oda i Adam Smasher. Modyfikacja powiększa paski życia wspomnianych wrogów oraz sprawia, że bardziej wymagające fazy walk następują wcześniej. Poprawki sprawią również, że ataki Ody będą trudniejsze do wychwycenia. Twórca modyfikacji zaznaczył, że zależało mu na tym, by wymusić na graczach odpowiednie przygotowanie się do starć, a intensywność potyczek powinna zmusić do skorzystania z wszystkich dostępnych środków.



Więcej informacji na temat moda oraz instrukcje jego instalacji znajdziecie tutaj.